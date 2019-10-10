Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 283 bin liraya yükseldi
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 283 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 283 bin liraya yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 283 bin liraya yükseldi.

Altının kilogramı 283 bin liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 283 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 283 bin lira, en yüksek 285 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 283 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 819 milyon 696 bin 885,67 lira, işlem miktarı ise 2.912,16 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 830 milyon 602 bin 931,55 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Finans Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.


Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 282.000,001.508,00
En Düşük 283.000,001.504,00
En Yüksek285.300,001.510,00
Kapanış283.000,001.504,00
Ağırlıklı Ortalama 284.628,681.508,77
Toplam İşlem Hacmi (TL)819.696.885,67
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.912,16
Toplam İşlem Adedi41

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:54 Kaynak: AA
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