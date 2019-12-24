Altının kilogramı 284 bin 600 liraya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 284 bin 600 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 284 bin 600 liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 284 bin 600 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 284 bin 600 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 284 bin 600 liraya yükseldi.


Altın piyasasında, en düşük 284 bin 600 lira, en yüksek 285 bin 365 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 284 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 549 milyon 871 bin 60,75 lira, işlem miktarı ise 1.945 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 551 milyon 687 bin 32,61 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 283.400,001.484,00
En Düşük 284.600,001.484,00
En Yüksek285.365,001.493,00
Kapanış284.600,001.490,50
Ağırlıklı Ortalama 285.166,951.490,61
Toplam İşlem Hacmi (TL)549.871.060,75
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.945,29
Toplam İşlem Adedi46

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:56 Kaynak: AA
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