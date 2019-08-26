Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 284 bin 900 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 284 bin 900 liraya yükseldi

31 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 284 bin 900 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 284 bin 900 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 284 bin 900 liraya yükseldi.


Altın piyasasında, en düşük 284 bin 900 lira, en yüksek 288 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,85 artışla 284 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 191 milyon 540 bin 453,38 lira, işlem miktarı ise 4.210,43 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 196 milyon 456 bin 516,59 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Halkbank, Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.


Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 277.000,001.501,70
En Düşük 284.900,001.525,00
En Yüksek288.300,001.541,05
Kapanış284.900,001.529,00
Ağırlıklı Ortalama 286.107,811.537,57
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.191.540.453,38
Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.210,43
Toplam İşlem Adedi73

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:00 Kaynak: AA
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