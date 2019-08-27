Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 286 bin 500 liraya yükseldi
Son Dakika Ekonomi Haber

Altının kilogramı 286 bin 500 liraya yükseldi

43 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 286 bin 500 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 286 bin 500 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 286 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 286 bin 500 lira, en yüksek 287 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 artışla 286 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 250 milyon 953 bin 622,56 lira, işlem miktarı ise 881,13 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 255 milyon 913 bin 958,02 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Akbank ve Yıldız Döviz şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 284.900,001.529,00
En Düşük 286.500,001.529,70
En Yüksek287.200,001.534,00
Kapanış286.500,001.529,70
Ağırlıklı Ortalama 287.004,621.537,57
Toplam İşlem Hacmi (TL)250.953.622,56
Toplam İşlem Miktarı (Kg)881,13
Toplam İşlem Adedi38

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Sigaraya 5 TL zam yapıldı" iddiası yalanlandı
Johnson & Johnson'a 572 milyon dolarlık ceza Mansur Yavaş: Halk ekmek büfeleri kapanacak, bakkallar belediye bayisi olacak Kumlucalı esnaf, kibarlığa göre çay fiyatı belirledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 17:47:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 286 bin 500 liraya yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]