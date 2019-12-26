Altının kilogramı 287 bin 250 liraya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 287 bin 250 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 287 bin 250 liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 287 bin 250 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 287 bin 250 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 287 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 286 bin 950 lira, en yüksek 287 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 287 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 163 milyon 819 bin 630,46 lira, işlem miktarı ise 574,51 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 165 milyon 534 bin 413,96 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 285.500,00

En Düşük 286.950,001.497,50
En Yüksek287.250,001.505,00
Kapanış287.250,001.504,40
Ağırlıklı Ortalama 287.011,481.503,71
Toplam İşlem Hacmi (TL)163.819.630,46
Toplam İşlem Miktarı (Kg)574,51
Toplam İşlem Adedi24

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:46 Kaynak: AA
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