Altının kilogramı 289 bin liraya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 289 bin liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 289 bin liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 289 bin liraya yükseldi.

Altının kilogramı 289 bin liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 289 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 287 bin 750 lira, en yüksek 289 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 289 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 444 milyon 284 bin 595,50 lira, işlem miktarı ise 1.557 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 455 milyon 615 bin 739,70 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve EHG Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 287.250,001.504,40
En Düşük 287.750,001.494,00
En Yüksek289.000,001.510,00
Kapanış289.000,001.510,00
Ağırlıklı Ortalama 288.441,611.508,33
Toplam İşlem Hacmi (TL)444.284.595,50
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.557,14
Toplam İşlem Adedi42

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mansur Yavaş'tan yerli otomobil paylaşımı: Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türk Akım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: Yerli otomobil projesinin dünyada ve Türkiye'de önü çok açık Yerli otomobilin ilk yabancı talibi ortaya çıktı: Bir hit olabileceğini düşünüyorum

Son Dakika Haberleri
22:44 Mansur Yavaş'tan yerli otomobil paylaşımı: Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız - Son Dakika Ekonomi
22:01 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türk Akım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz - Son Dakika Ekonomi
21:44 Vergi ve harçlar yeniden belirlendi - Son Dakika Ekonomi
21:36 Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı - Son Dakika Ekonomi
21:20 Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: Yerli otomobil projesinin dünyada ve Türkiye'de önü çok açık - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 23:20:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altının kilogramı 289 bin liraya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]