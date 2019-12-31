Altının kilogramı 291 bin 300 liraya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 291 bin 300 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 291 bin 300 liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 291 bin 300 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 291 bin 300 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 291 bin 300 liraya yükseldi.


Altın piyasasında, en düşük 291 bin 300 lira, en yüksek 291 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 artışla 291 bin 300 liradan tamamladı.


KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 533 milyon 237 bin 356,22 lira, işlem miktarı ise 1.851,50 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 537 milyon 92 bin 247,47 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Yapı Kredi Bankası ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 289.250,001.512,00
En Düşük 291.300,001.522,50
En Yüksek291.750,001.525,00
Kapanış291.300,001.522,50
Ağırlıklı Ortalama 291.414,891.508,33
Toplam İşlem Hacmi (TL)533.237.356,22
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.851,50
Toplam İşlem Adedi43

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:44 Kaynak: AA
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