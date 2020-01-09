Altının kilogramı 292 bin 400 liraya geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 292 bin 400 liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 292 bin 400 liraya geriledi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 292 bin 400 liraya geriledi.

Altının kilogramı 292 bin 400 liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 292 bin 400 liraya geriledi.


Altın piyasasında, en düşük 292 bin 400 lira, en yüksek 301 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,18 azalışla 292 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 284 milyon 47 bin 514,71 lira, işlem miktarı ise 963 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 288 milyon 633 bin 870,79 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler ve HSBC Bank şeklinde sıralandı.


Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 302.000,001.538,80
En Düşük 292.400,001.545,40
En Yüksek301.800,001.572,50
Kapanış292.400,001.548,00
Ağırlıklı Ortalama 294.702,811.551,01
Toplam İşlem Hacmi (TL)284.047.514,71
Toplam İşlem Miktarı (Kg)962,65
Toplam İşlem Adedi38

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Borsa İstanbul'dan yeni rekor! 27 Mart 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü
Son dakika: Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! 22 ayın en yüksek kapanışını yaptı Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'a Lübnan'dan çıkış yasağı getirildi

Son Dakika Haberleri
22:46 Başkan Keleş çalışmalarını anlattı - Son Dakika Ekonomi
21:34 Süper Loto çekildi (1) - Son Dakika Ekonomi
20:44 Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi - Son Dakika Ekonomi
20:14 İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Paçacı, ekonomi gündemini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi
20:02 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
18:22 Son dakika: Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! 22 ayın en yüksek kapanışını yaptı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 23:47:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altının kilogramı 292 bin 400 liraya geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]