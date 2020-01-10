Altının kilogramı 292 bin 820 liraya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 292 bin 820 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 292 bin 820 liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 292 bin 820 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 292 bin 820 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 292 bin 820 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 292 bin 100 lira, en yüksek 294 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 292 bin 820 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 600 milyon 3 bin 227,74 lira, işlem miktarı ise 2.058 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 603 milyon 276 bin 906,68 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Troy Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 292.400,001.548,00
En Düşük 292.100,001.548,00
En Yüksek294.200,001.553,00
Kapanış292.820,001.550,00
Ağırlıklı Ortalama 293.301,101.549,77
Toplam İşlem Hacmi (TL)600.003.227,74
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.058,78
Toplam İşlem Adedi60

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:56 Kaynak: AA
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