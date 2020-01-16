Altının kilogramı 292 bin 850 liraya geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 292 bin 850 liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 292 bin 850 liraya geriledi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 292 bin 850 liraya geriledi.

Altının kilogramı 292 bin 850 liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 292 bin 850 liraya geriledi.


Altın piyasasında, en düşük 292 bin 700 lira, en yüksek 294 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 azalışla 292 bin 850 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 571 milyon 150 bin 105,55 lira, işlem miktarı ise 1.954 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 577 milyon 756 bin 360,19 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, İş Bankası ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 293.750,001.552,05
En Düşük 292.700,001.553,00
En Yüksek294.400,001.557,30
Kapanış292.850,001.556,10
Ağırlıklı Ortalama 293.539,121.555,26
Toplam İşlem Hacmi (TL)571.150.105,55
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.953,86
Toplam İşlem Adedi36

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:08 Kaynak: AA
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