Altının kilogramı 292 bin 900 liraya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 292 bin 900 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 292 bin 900 liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 292 bin 900 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 292 bin 900 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 292 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 291 bin 800 lira, en yüksek 293 bin 499 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 292 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 470 milyon 492 bin 985,02 lira, işlem miktarı ise 5.058 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 475 milyon 704 bin 879,14 lira oldu.


Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 292.820,001.550,00
En Düşük 291.800,001.547,50
En Yüksek293.499,001.555,35
Kapanış292.900,001.550,00
Ağırlıklı Ortalama 292.647,061.551,15
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.470.492.985,02
Toplam İşlem Miktarı (Kg)5.057,56
Toplam İşlem Adedi59

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:12 Kaynak: AA
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