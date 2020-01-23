Altının kilogramı 296 bin 300 liraya geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 296 bin 300 liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 296 bin 300 liraya geriledi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 296 bin 300 liraya geriledi.

Altının kilogramı 296 bin 300 liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 296 bin 300 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 295 bin 450 lira, en yüksek 297 bin 8 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 296 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 trilyon 324 milyon 258 bin 56,71 lira, işlem miktarı ise 4.497,03 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 328 milyon 961 bin 125,12 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar VakıfBank, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 296.450,001.555,50
En Düşük 295.450,001.542.00
En Yüksek297.008,001.557,75
Kapanış296.300,001.554,75
Ağırlıklı Ortalama 295.968,791.542,72
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.324.258.056,71
Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.497,03
Toplam İşlem Adedi280

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:34 Kaynak: AA
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