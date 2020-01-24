Altının kilogramı 297 bin 850 liraya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 297 bin 850 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 297 bin 850 liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 297 bin 850 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 297 bin 850 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 297 bin 850 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 296 bin 800 lira, en yüksek 298 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 297 bin 850 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 736 milyon 224 bin 310,68 lira, işlem miktarı ise 2.501,78 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 741 milyon 812 bin 48,73 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Yapı Kredi Bankası ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 296.300,001.554,75
En Düşük 296.800,00297,50
En Yüksek298.000.000297.50
Kapanış297.850,00297,50
Ağırlıklı Ortalama 297.503,41297,50
Toplam İşlem Hacmi (TL)736.224.310,68
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.501,72
Toplam İşlem Adedi47

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:38 Kaynak: AA
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