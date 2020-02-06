Altının kilogramı 301 bin 200 liraya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 301 bin 200 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 301 bin 200 liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 301 bin 200 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 301 bin 200 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 301 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 299 bin 250 lira, en yüksek 301 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 301 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 766 milyon 718 bin 745,86 lira, işlem miktarı ise 2.568 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 771 milyon 369 bin 2,85 lira oldu.


Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat ve Özak Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 299.200,001.554,50
En Düşük 299.250,001.554,30
En Yüksek301.800,001.564,80
Kapanış301.200,001.564,80
Ağırlıklı Ortalama 300.555,001.558,89
Toplam İşlem Hacmi (TL)766.718.745,86
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.568,35
Toplam İşlem Adedi49

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:20 Kaynak: AA
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