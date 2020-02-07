Altının kilogramı 301 bin 500 liraya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 301 bin 500 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 301 bin 500 liraya yükseldi

7 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 301 bin 500 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 301 bin 500 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 301 bin 500 liraya yükseldi.


Altın piyasasında, en düşük 301 bin 97,50 lira, en yüksek 302 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 301 bin 500 liradan tamamladı.


KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 554 milyon 129 bin 597,75 lira, işlem miktarı ise 1.850 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 556 milyon 19 bin 896,57 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.


Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 301.200,001.564,80
En Düşük 301.097,501.563,50
En Yüksek302.000,001.570,00
Kapanış301.500,001.566,00
Ağırlıklı Ortalama 301.495,141.566,25
Toplam İşlem Hacmi (TL)554.129.597,75
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.849,93
Toplam İşlem Adedi45

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:44 Kaynak: AA
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