Altının kilogramı 302 bin liraya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 302 bin liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 302 bin liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 302 bin liraya yükseldi.

Altının kilogramı 302 bin liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 302 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 301 bin 900 lira, en yüksek 306 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 302 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 583 milyon 683 bin 184,79 lira, işlem miktarı ise 1.943,96 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 586 milyon 934 bin 397,31 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 300.750,001.569,50
En Düşük 301.900,001.581,70
En Yüksek306.500,001.594,90
Kapanış302.000,001.583,70
Ağırlıklı Ortalama 304.451,921.588,26
Toplam İşlem Hacmi (TL)583.683.184,79
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.943,96
Toplam İşlem Adedi69

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:06 Kaynak: AA
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