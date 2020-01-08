Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 302 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 301 bin 900 lira, en yüksek 306 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 302 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 583 milyon 683 bin 184,79 lira, işlem miktarı ise 1.943,96 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 586 milyon 934 bin 397,31 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: