Altının kilogramı 303 bin 740 liraya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 303 bin 740 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 303 bin 740 liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 303 bin 740 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 303 bin 740 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 303 bin 740 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 302 bin 250 lira, en yüksek 304 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,91 artışla 303 bin 740 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 829 milyon 728 bin 116,02 lira, işlem miktarı ise 2.759,18 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 836 milyon 638 bin 497,18 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 301.000,001.571,50
En Düşük 302.250,001.568,00
En Yüksek304.200,001.583,80
Kapanış303.740,001.579,70
Ağırlıklı Ortalama 303.293,851.578,49
Toplam İşlem Hacmi (TL)829.728.116,02
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.759,18
Toplam İşlem Adedi130

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:36 Kaynak: AA
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