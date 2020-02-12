Altının kilogramı 304 bin 300 liraya geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 304 bin 300 liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 304 bin 300 liraya geriledi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 304 bin 300 liraya geriledi.

Altının kilogramı 304 bin 300 liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 304 bin 300 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 302 bin 600 lira, en yüksek 304 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 304 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 392 milyon 357 bin 582,90 lira, işlem miktarı ise 1.299 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 396 milyon 992 bin 816,91 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 304.700,001.569,70
En Düşük 302.600,001.564,00
En Yüksek304.900,001.573,80
Kapanış304.300,001.566,40
Ağırlıklı Ortalama 303.679,541.568,57
Toplam İşlem Hacmi (TL)392.357.582,90
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.298,73
Toplam İşlem Adedi45

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, Hulusi Akar, Süleyman Soylu ve Fatih Dönmez'e yönelik yaptırımları kaldırdı
Ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün tahliyesine karar verildi Türk havacılık devi Atlasglobal iflasını açıklayacak Türkiye'nin koronavirüsün tedavisi için geliştirdiği tanı kiti yurt dışına satılacak

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 23:04:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altının kilogramı 304 bin 300 liraya geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]