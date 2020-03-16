Altının kilogramı 304 bin liraya geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 304 bin liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 304 bin liraya geriledi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 304 bin liraya geriledi.

Altının kilogramı 304 bin liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 304 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 300 bin lira, en yüksek 322 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5 azalışla 304 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 684 milyon 971 bin 125,79 lira, işlem miktarı ise 5.425,49 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 699 milyon 324 bin 955,18 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Uğuras Kıymetli Madenler ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 320.000,001.580,00
En Düşük 300.000,001.468,00
En Yüksek322.750,001.594,80
Kapanış304.000,001.500,00
Ağırlıklı Ortalama 315.184,581.530,55
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.684.971.125,79
Toplam İşlem Miktarı (Kg)5.425,49
Toplam İşlem Adedi167

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:24 Kaynak: AA
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