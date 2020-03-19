Altının kilogramı 307 bin 617 liraya geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 307 bin 617 liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 307 bin 617 liraya geriledi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 307 bin 617 liraya geriledi.

Altının kilogramı 307 bin 617 liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 307 bin 617 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 307 bin 617 lira, en yüksek 314 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,50 azalışla 307 bin 617 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 730 milyon 371 bin 613,84 lira, işlem miktarı ise 2.360 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 740 milyon 255 bin 154,67 lira oldu.


Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Halkbank ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 315.500,001.503,45
En Düşük 307.617,001.478,30
En Yüksek314.000,001.522,40
Kapanış307.617,001.478,30
Ağırlıklı Ortalama 311.878,681.489,94
Toplam İşlem Hacmi (TL)730.371.613,84
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.359,58
Toplam İşlem Adedi90

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:12 Kaynak: AA

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