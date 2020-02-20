Altının kilogramı 316 bin 800 liraya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 316 bin 800 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 316 bin 800 liraya yükseldi

13 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 316 bin 800 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 316 bin 800 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 316 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 314 bin 150 lira, en yüksek 316 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 316 bin 800 liradan tamamladı.


KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 743 milyon 62 bin 82,71 lira, işlem miktarı ise 2.376 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 749 milyon 757 bin 744,44 lira oldu.


Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Garanti Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 314.700,001.608,95
En Düşük 314.150,001.607,00
En Yüksek316.900,001.617,95
Kapanış316.800,001.617,60
Ağırlıklı Ortalama 315.363,431.610,24
Toplam İşlem Hacmi (TL)743.062.082,71
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.375,73
Toplam İşlem Adedi54

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:14 Kaynak: AA
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