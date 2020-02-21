Altının kilogramı 321 bin 800 liraya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 321 bin 800 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 321 bin 800 liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 321 bin 800 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 321 bin 800 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 321 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 319 bin 500 lira, en yüksek 321 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,58 artışla 321 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 182 milyon 997 bin 909,94 lira, işlem miktarı ise 3.719 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 188 milyon 797 bin 106,55 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İş Bankası, Rona Döviz ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 316.800,001.617,60
En Düşük 319.500,001.616,65
En Yüksek321.800,001.640,00
Kapanış321.800,001.634,80
Ağırlıklı Ortalama 320.792,071.626,73
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.182.997.909,94
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.719,07
Toplam İşlem Adedi135

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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