Altının kilogramı 331 bin 600 liraya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 331 bin 600 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 331 bin 600 liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 331 bin 600 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 331 bin 600 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 331 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 326 bin 500 lira, en yüksek 331 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,62 artışla 331 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 415 milyon 775 bin 903 lira, işlem miktarı ise 1.271 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 417 milyon 446 bin 878,66 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 326.300,001.658,00
En Düşük 326.500,001.662,75
En Yüksek331.600,001.668,00
Kapanış331.600,001.665,00
Ağırlıklı Ortalama 328.459,321.663,71
Toplam İşlem Hacmi (TL)415.775.903
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.271,45
Toplam İşlem Adedi58

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakası, sağlık hisselerini uçurdu
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi

Son Dakika Haberleri
23:40 New York borsası Kovid-19 endişeleriyle sert düşüşle kapandı
23:13 ABD: Çin koronavirüsü örtbas etti
22:36 Şans Topu çekildi (2)
22:20 Şans Topu çekildi (1)
22:18 Sayısal Loto çekildi (2)

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 23:46:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altının kilogramı 331 bin 600 liraya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]