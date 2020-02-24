Altının kilogramı 333 bin 300 liraya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 333 bin 300 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 333 bin 300 liraya yükseldi

7 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 333 bin 300 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 333 bin 300 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 333 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 323 bin 500 lira, en yüksek 333 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,57 artışla 333 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 303 milyon 460 bin 280,42 lira, işlem miktarı ise 3.971 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 314 milyon 260 bin 253,83 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Halkbank, Demas Kuyumculuk ve Özak Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 321.800,001.634,80
En Düşük 323.500,001.663,40
En Yüksek333.900,001.683,70
Kapanış333.300,001.681,60
Ağırlıklı Ortalama 329.465,661.672,43
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.303.460.280,42
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.970,67
Toplam İşlem Adedi93

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Türkiye'nin öncü firmalarından Dizayn Grup, konkordato sürecinden çıktı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mal varlığını güncelledi Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfada erişilebilecek

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 23:55:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altının kilogramı 333 bin 300 liraya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]