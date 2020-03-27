Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 336 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 334 bin lira, en yüksek 338 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 336 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 78 milyon 221 bin 559,44 lira, işlem miktarı ise 232,63 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 82 milyon 431 bin 854,43 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, VakıfBank, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: