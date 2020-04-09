Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 360 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 359 bin lira, en yüksek 361 bin 230 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 360 bin 500 liradan tamamladı.



KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 398 milyon 247 bin 968,65 lira, işlem miktarı ise 1.103 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 420 milyon 755 bin 898,12 lira oldu.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: