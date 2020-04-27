Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi

23 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi.

Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi, System.String[]

Altın piyasasında, en düşük 385 bin lira, en yüksek 387 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 386 bin 153 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.409 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 537 milyon 513 bin 730,88 lira, işlem miktarı ise 1.409 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 545 milyon 717 bin 542,37 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 389.200,001.738,10
En Düşük 385.000,001.716,85
En Yüksek387.200,001.728,25
Kapanış386.153,001.718,10
Ağırlıklı Ortalama 385.884,501.720,79
Toplam İşlem Hacmi (TL)537.513.730,88
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.408,68
Toplam İşlem Adedi41
Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 05:40 Kaynak: AA

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