Altının kilogramı 399 bin 500 liraya yükseldi - Son Dakika

Altının kilogramı 399 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 399 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 399 bin 500 liraya yükseldi.

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Altın piyasasında, en düşük 396 bin 800 lira, en yüksek 400 bin 370 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 399 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 381 milyon 844 bin 511,06 lira, işlem miktarı ise 959,43 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 399 milyon 90 bin 441,13 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 399.300,001.807,20
En Düşük 396.800,001.806,90
En Yüksek400.370,001.809,00
Kapanış399.500,001.809,00
Ağırlıklı Ortalama 399.154,431.808,32
Toplam İşlem Hacmi (TL)381.844.511,06
Toplam İşlem Miktarı (Kg)959,43
Toplam İşlem Adedi62

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 17:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 399 bin 500 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi
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