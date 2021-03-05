Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 409 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 409 bin lirayı, en yüksek ise 412 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 409 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 180 milyon 852 bin 336,73 lira, işlem miktarı ise 2.903,15 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 181 milyon 958 bin 688,24 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 412.500,00 1.712,30 En Düşük 409.000,00 1.685,00 En Yüksek 412.500,00 1.730,70 Kapanış 409.000,00 1.697,95 Ağırlıklı Ortalama 411.324,84 1.696,28 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.180.852.336,73 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.903,15 Toplam İşlem Adedi 129

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