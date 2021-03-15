Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 418 bin 750 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 418 bin 380 lirayı, en yüksek ise 421 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 418 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 928 milyon 512 bin 576,37 lira, işlem miktarı ise 2.212,20 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 949 milyon 124 bin 325,77 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 415.300,00 1.710,00 En Düşük 418.380,00 1.706,00 En Yüksek 421.000,00 1.734,70 Kapanış 418.750,00 1.732,30 Ağırlıklı Ortalama 419.549,02 1.724,35 Toplam İşlem Hacmi (TL) 928.512.576,37 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.212,20 Toplam İşlem Adedi 83

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