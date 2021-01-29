Altının kilogramı 436 bin 200 liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 436 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 435 bin 840 lirayı, en yüksek ise 439 bin 980 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 436 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 318 milyon 750 bin 777,81 lira, işlem miktarı ise 725,63 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 329 milyon 742 bin 203,72 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası AŞ, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler Sanayi Dış ve Ticaret AŞ şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 435.800,00 1.838,22 En Düşük 435.840,00 1.846,00 En Yüksek 439.980,00 1.865,20 Kapanış 436.200,00 1.865,20 Ağırlıklı Ortalama 437.721,63 1.853,58 Toplam İşlem Hacmi (TL) 318.750.777,81 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 725,63 Toplam İşlem Adedi 31

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