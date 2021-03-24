Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 440 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 435 bin 500 lirayı, en yüksek ise 445 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 440 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 289 milyon 997 bin 444,16 lira, işlem miktarı ise 660,89 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 305 milyon 161 bin 160,93 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Türk Ekonomi Bankası ve Garanti BBVA şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 441.100,00 1.741,20 En Düşük 435.500,00 1.729,75 En Yüksek 445.000,00 1.737,05 Kapanış 440.500,00 1.731,00 Ağırlıklı Ortalama 441.753,87 1.732,35 Toplam İşlem Hacmi (TL) 289.997.444,16 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 660,89 Toplam İşlem Adedi 46

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı 'lebaleb' ifadesi marka oldu

Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç, AK Parti yönetimine girdi

Babasının silahıyla oynayan küçük çocuk annesini kurşunun hedefi yaptı

Kendisini terk eden sevgilisini kurşuna dizen katilden pes dedirten savunma

Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! 10 dakikada insan öldüren zehirli örümcekler evleri bastı

Fenomen Alp Kılınç, kendisine tazminat davası açan Hande Erçel'e bazlama arası cips yiyerek tepki gösterdi

Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu

AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı