Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 441 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 431 bin 620 lirayı, en yüksek ise 442 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 441 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 396 milyon 567 bin 673,95 lira, işlem miktarı ise 902,45 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 423 milyon 881 bin 581,30 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Uğuras Kıymetli Madenler, Akbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 438.000,00 1.733,20 En Düşük 431.620,00 1.730,00 En Yüksek 442.700,00 1.741,25 Kapanış 441.100,00 1.741,20 Ağırlıklı Ortalama 436.087,62 1.736,58 Toplam İşlem Hacmi (TL) 396.567.673,95 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 902,45 Toplam İşlem Adedi 53

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