Altının kilogramı 444 bin 170 liraya yükseldi - Son Dakika

Altının kilogramı 444 bin 170 liraya yükseldi

21.01.2021 17:17
Altının kilogramı 444 bin 170 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 444 bin 170 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 444 bin 170 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 444 bin 170 lirayı, en yüksek ise 446 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 444 bin 170 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 318 milyon 298 bin 186,68 lira, işlem miktarı ise 2.984,53 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 333 milyon 237 bin 249,61 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 443.500,001.849,00
En Düşük 444.170,001.855,00
En Yüksek446.500,001.869,50
Kapanış444.170,001.865,35
Ağırlıklı Ortalama 445.274,211.866,54
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.318.298.186,68

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.984,53

Toplam İşlem Adedi37

Borsa İstanbul, Ticaret, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 444 bin 170 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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