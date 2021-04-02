Altının kilogramı 447 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 446 bin 741 lirayı, en yüksek ise 451 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 447 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 602 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 271 milyon 996 bin 448,25 lira, işlem miktarı ise 602,33 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 289 milyon 517 bin 892,45 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: