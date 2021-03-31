Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 451 bin 960 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 450 bin lirayı, en yüksek ise 455 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 451 bin 960 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 289 milyon 298 bin 478,26 lira, işlem miktarı ise 640,94 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 312 milyon 849 bin 4,24 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 453.000,00 1.683,05 En Düşük 450.000,00 1.670,00 En Yüksek 455.500,00 1.690,00 Kapanış 451.960,00 1.687,00 Ağırlıklı Ortalama 451.852,53 1.686,64 Toplam İşlem Hacmi (TL) 289.298.478,26 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 640,94 Toplam İşlem Adedi 52

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