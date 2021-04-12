Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 456 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 456 bin lirayı, en yüksek ise 459 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 456 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 622 milyon 204 bin lira, işlem miktarı ise 1 ton 366 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 648 milyon 783 bin lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, Agabullion Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi AŞ şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 457.576,00 1.730,50 En Düşük 456.000,00 1.730,00 En Yüksek 459.400,00 1.742,55 Kapanış 456.600,00 1.742,55 Ağırlıklı Ortalama 457.702,31 1.740,20 Toplam İşlem Hacmi (TL) 622.203.520,06 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.366,01 Toplam İşlem Adedi 38

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