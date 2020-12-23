Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 457 bin 600,50 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 456 bin 600 lirayı, en yüksek ise 461 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,004 azalışla 457 bin 600,50 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 440 milyon 838 bin 555,12 lira, işlem miktarı ise 5.353,13 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 444 milyon 999 bin 195,46 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 459.750,00 1.872,60 En Düşük 456.600,00 1.848,00 En Yüksek 461.400,00 1.877,10 Kapanış 457.600,50 1.860,65 Ağırlıklı Ortalama 459.259,82 1.868,32 Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.440.838.555,12 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 5.353,13 Toplam İşlem Adedi 55

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