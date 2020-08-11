Altının kilogramı 459 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika

Altının kilogramı 459 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 459 bin 500 liraya geriledi.

Altının kilogramı 459 bin 500 liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 459 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 459 bin 500 lira, en yüksek 481 bin 640 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,1 azalışla 459 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 874 milyon 961 bin 800,78 lira, işlem miktarı ise 1.868,07 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 913 milyon 309 bin 397,71 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 479.270,002.038,80
En Düşük 459.500,001.978,00
En Yüksek481.640,002.049,50
Kapanış459.500,001.978,45
Ağırlıklı Ortalama 472.128,621.998,88
Toplam İşlem Hacmi (TL)874.961.800,78
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.868,07
Toplam İşlem Adedi68

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 17:25

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 459 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi
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