Altının kilogramı 459 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 454 bin 750 lirayı, en yüksek ise 461 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 yükselişle 459 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.951 KİLOGRAM OLDU

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 891 milyon 106 bin 422,71 lira, işlem miktarı ise 1.951,72 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 915 milyon 724 bin 258,74 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Yetkili Müessesi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 456.900,00 1.809,70 En Düşük 454.750,00 1.800,00 En Yüksek 461.800,00 1.833,45 Kapanış 459.000,00 1.825,15 Ağırlıklı Ortalama 458.805,08 1.812,40 Toplam İşlem Hacmi (TL) 891.106.422,71

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.951,72

Toplam İşlem Adedi 69



Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 'İsviçre Sistemi' geliyor

CHP'li Özel, Bakan Akar'a 15 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü pandemi sebebiyle yayınlanmayacak

Saldırıya uğrayan muhabir, kendisine saldıranlar için ders gibi ceza istedi

MasterChef'te düğün sürprizi! Ünlü şefler, Serhat için altın yarışına girdi

Polis bile şaşırdı! Avustralya'ya gönderilecek yorgandan 8 kilo uyuşturucu çıktı

Maçka Parkı'nda kırık cam şişesiyle saldırıya uğrayan psikiyatri asistanı yaşadığı dehşeti anlattı

Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık