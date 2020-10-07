Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 466 bin lira, en yüksek 478 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 azalışla 466 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 883 milyon 807 bin 749,37 lira, işlem miktarı ise 4.065,15 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 895 milyon 471 bin 231,14 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Standart Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 478.000,00 1.916,50 En Düşük 466.000,00 1.836,00 En Yüksek 478.500,00 1.921,30 Kapanış 466.000,00 1.890,10 Ağırlıklı Ortalama 472.507,98 1.869,73 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.883.807.749,37 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.065,15 Toplam İşlem Adedi 61

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