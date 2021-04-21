Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 468 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 461 bin lirayı, en yüksek ise 468 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 468 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 492 milyon 858 bin 232,25 lira, işlem miktarı ise 1.064,36 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 628 milyon 141 bin 905,23 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, Ahlatcı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 461.200,00 1.770,50 En Düşük 461.000,00 1.765,00 En Yüksek 468.500,00 1.787,10 Kapanış 468.500,00 1.783,60 Ağırlıklı Ortalama 466.273,96 1.777,45 Toplam İşlem Hacmi (TL) 492.858.232,25 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.064,36 Toplam İşlem Adedi 28

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