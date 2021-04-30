Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 469 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 467 bin 500 lirayı, en yüksek ise 470 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 469 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 289 milyon 964 bin 672,02 lira, işlem miktarı ise 625,88 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 296 milyon 848 bin 387,85 oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, INTL HRM Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 466.000,00 1.768,00 En Düşük 467.500,00 1.755,00 En Yüksek 470.900,00 1.768,80 Kapanış 469.800,00 1.768,40 Ağırlıklı Ortalama 469.206,25 1.767,00 Toplam İşlem Hacmi (TL) 289.964.672,02 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 625,88 Toplam İşlem Adedi 30

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