Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 470 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 459 bin, en yüksek ise 472 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,84 artarak 470 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 995 milyon 644 bin 587,25 lira, işlem miktarı ise 6.451 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 33 milyon 621 bin 853,53 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Standart Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Demaş Kuyumculuk İhracat İthalat şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 457.700,00 1.868,40 En Düşük 459.000,00 1.848,00 En Yüksek 472.000,00 1.877,55 Kapanış 470.700,00 1.865,00 Ağırlıklı Ortalama 466.265,30 1.861,58 Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.995.644.587,25 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 6.450,93 Toplam İşlem Adedi 149

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