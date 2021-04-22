Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 950 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 470 bin lirayı, en yüksek ise 479 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 473 bin 950 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 801 milyon 729 bin 803,34 lira, işlem miktarı ise 1.714,41 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 812 milyon 543 bin 720,72 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 468.500,00 1.783,60 En Düşük 470.000,00 1.775,00 En Yüksek 479.300,00 1.792,60 Kapanış 473.950,00 1.775,00 Ağırlıklı Ortalama 475.710,00 1.784,08 Toplam İşlem Hacmi (TL) 801.729.803,34 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.714,41 Toplam İşlem Adedi 55

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