Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 477 bin 500 lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 476 bin 100 lirayı, en yüksek ise 479 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre değişim göstermeyerek 477 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 219 milyon 182 bin 4,05 lira, işlem miktarı ise 463,72 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 219 milyon 182 bin 4,05 oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 477.500,00 1.781,75 En Düşük 476.100,00 1.775,30 En Yüksek 479.000,00 1.779,00 Kapanış 477.500,00 1.779,00 Ağırlıklı Ortalama 477.637,31 1.775,91 Toplam İşlem Hacmi (TL) 219.182.004,05 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 463,72 Toplam İşlem Adedi 21

Son Dakika

Öldürülen ağabeyi için 22 ay boyunca dedektif gibi iz sürüp, delilleri mahkemeye sundu

Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi

Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.''

Muhalefetin "128 milyar dolar nerede?" paylaşımları sosyal medya gündem yarattı

Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti

Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu

Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı

Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak!