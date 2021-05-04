Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 477 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 474 bin 900 lirayı, en yüksek ise 479 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 477 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 139 milyon 618 bin 995,30 lira, işlem miktarı ise 293,87 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 177 milyon 12 bin 572,67 oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nil Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 474.000,00 1.770,00 En Düşük 474.900,00 1.781,75 En Yüksek 479.000,00 1.787,00 Kapanış 477.500,00 1.781,75 Ağırlıklı Ortalama 477.909,10 1.782,65 Toplam İşlem Hacmi (TL) 139.618.995,30 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 293,87 Toplam İşlem Adedi 25

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