Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 477 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 474 bin 100 lirayı, en yüksek ise 483 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 477 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 524 milyon 691 bin 351,67 lira, işlem miktarı ise 1.112,88 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 544 milyon 402 bin 286,12 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 473.950,00 1.775,00 En Düşük 474.100,00 1.755,00 En Yüksek 483.000,00 1.780,00 Kapanış 477.000,00 1.771,00 Ağırlıklı Ortalama 477.165,46 1.769,59 Toplam İşlem Hacmi (TL) 524.691.351,67 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.112,88 Toplam İşlem Adedi 38

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