Altının kilogramı 479 bin 500 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 479 bin 500 lirayı, en yüksek ise 483 bin 370 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 479 bin 500 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.656 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 282 milyon 279 bin 155,86 lira, işlem miktarı ise 2.656,65 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 303 milyon 548 bin 84,74 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: