Altının kilogramı 480 bin liraya düştü - Son Dakika

Altın piyasasında, en düşük 480 bin lirayı, en yüksek ise 490 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,3 azalışla 480 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.785 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 344 milyon 774 bin 929,13 lira, işlem miktarı ise 2.785,44 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 393 milyon 907 bin 750,19 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: